Reggio Calabria, inizia la stagione al Cine Teatro “Odeon”: il programma

StrettoWeb

Inizia la stagione teatrale al cine-teatro “Odeon” di Reggio Calabria. Il 13 novembre, il primo spettacolo del ricco e variegato cartellone che porta la firma del direttore artistico Roberto Caridi.

Un regalo alla città attraverso una serie di spettacoli pensati nel dettaglio per affascinare ed intrattenere il pubblico dentro una cornice culturale di rilievo.

Nomi nazionali del cabaret come Aureli, Cacioppo, Calabrese, Zamma, Russo, Caprì, Farina e tanti altri. Inoltre è stata avviata una importante collaborazione con l’orchestra del Teatro “F. Cilea”.

Grandi iniziative, grandi progetti e soprattutto grande ricchezza culturale per la città.

Ad alzare il sipario giorno 13 la “musica miracolosa” con il pianista Francesco Nicolosi – testo e voce narrante di Stefano Valanzuolo. Successivamente, il 28 novembre, “venuti dal mare” di Gaetano Tramontana – produzione SpazioTeatro.

Dicembre sarà scaldato giorno 6 da “Diva’s song” di Domenico Gatto, Teresa Timpano, Kristina Mravcova, Benedetta Marcianò, Vincenzo Cipriani, Piero Massa – Impresa Teatrale Scena Nuda e Traiectoriae. Il 13 dicembre “Notte di note” con l’Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria.

Il 10 gennaio “Mamma ho perso l’Aureli”, il 25 “il suono dell’immagine”, il 14 febbraio “San Valentino con l’operetta”, il 28 “Peter pan”, il 14 marzo “Ora io labora”, il 28 “Gennaro Calabrese Show” ed ancora il 4 aprile “Gianni Versace… il genio”, l’11 aprile “diamoci del tour”, il 9 Maggio “la mia famiglia e altre volgarità” e per concludere il 16 Maggio “Difendiamo l’allegria”.

“Un cartellone ricco di emozioni ma soprattutto di qualità”, così come affermato dal direttore artistico Roberto Caridi, che unisce il classico ed il contemporaneo al fine di offrire una stagione ricca e diversificata.

Mantenuta dunque la promessa del maestro Caridi, quando sera dell’inaugurazione della riapertura dell’Odeon, aveva assicurato alla città una vera e propria rinascita della struttura, simbolo storico di vita artistica e culturale. “Aprire una nuova stagione teatrale, ha detto Caridi, rappresenta una sfida ma al contempo una opportunità unica per regalare e regalarsi momenti speciali capaci di lasciare il segno nella comunità. Il nostro obiettivo è quello di aprire il teatro a tutti, ad ogni cittadino e alla città”.

Un programma ricco animerà tutto l’anno attraverso spettacoli emozionanti capaci di affascinare il pubblico di tutte le età.

Una partenza in grande stile ricca di fascino artistico ma soprattutto di valori, così come affermato dal direttore artistico, che daranno risonanza al tempo attraverso la trasmissione di valori universali e la valorizzazione di talenti locali senza rinunciare ai grandi nomi del teatro italiano.

All’Odeon, dunque per vivere l’arte ed il teatro ma soprattutto per incontrarsi, dialogare e crescere accanto alla cultura. Un invito anche ai giovani perché inizino a sperimentare questo spazio insieme agli adulti che ritorneranno a vivere il cine-teatro con passione e bellezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.