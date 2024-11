Reggio Calabria, incontro culturale sul romanzo “Avrei voluto scriverti cantando” di Olimpio Talarico

StrettoWeb

“Avrei voluto scriverti cantando”, romanzo di Olimpio Talarico, sarà al centro di un incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos e dallo Spazio Open che si terrà sabato 23 novembre presso lo stesso Spazio Open di Reggio Calabria (via Filippini) dalle ore 17,30. A parlare dell’opera dello scrittore calabrese il prof. Daniele Castrizio, storico dell’antichità, archeologo e numismatico, nella veste inedita di critico letterario, e la Dott.ssa Daniela Scuncia, scrittrice e responsabile Centro Studi Anassilaos di Narratologia (Linguaggi vecchi e nuovi della letteratura). Crotonese di nascita, Olimpio Talarico vive e cresce a Caccuri (KR).

Dal 1994 vive a Bergamo dove insegna materie letterarie. Ha pubblicato i romanzi “Il due di bastoni” selezionato tra i 19 finalisti del “Premio Tropea” e finalista del premio Kriterion città di Avellino e “L’assenza che volevo”, oltre alla raccolta di racconti “Racconti fra Nord e Sud” Rubbettino editore. Fra gli organizzatori del Premio Letterario Caccuri, è responsabile della sezione Saggistica. Con “Amori regalati” ha vinto la XXIV edizione del Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni (2017) e il Premio Carver 2017.

Il romanzo è ambientato nel 1955. A Caccuri, un paese dell’entroterra calabrese, Leonardo, quarantasei anni, vive con sua figlia Carolina, sua madre Rachele e Luisito. Carolina, ormai cresciuta, chiede al padre la verità su quello che successe alla sua famiglia e soprattutto a sua mamma Elda anni prima. Dopo molte esitazioni, Leonardo decide di raccontare tutto. Scorrono come in un film le vicende, in pieno Ventennio, di un attivista comunista e di una famiglia rivale di ferventi fascisti. Un omicidio. Una condanna da scontare al carcere di Santo Stefano. Un presunto suicidio. E un amore che nasce fra due giovani delle famiglie nemiche, avviato anch’esso verso un tragico destino.

