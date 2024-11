Reggio Calabria, il 28 novembre l’incontro “A Spasso” di Anteas Calabria

StrettoWeb

Formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. Con questo obiettivo domani 28 novembre si terranno le attività sui territori del progetto A Spasso di Anteas Calabria che giunge alla Anteas di Reggio Calabria.

L’incontro è parte integrante del Progetto A SPASSO: “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura” teso ad educare le giovani generazioni alla cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo come strumento di pace e di trasformazione del futuro.

Al centro dell’incontro con Anteas Calabria APS c’è la volontà di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace e di trovare le strade per “trasformare il futuro” che oggi è minacciato da tante guerre, ingiustizie e disuguaglianze ingiustificabili e insopportabili.

Ore 10.30 è prevista la messa in suffragio di Rosalba Mallamo dirigente Anteas Reggio Calabria.

Alle 11.30 è previsto l’incontro “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura”, noi come cittadini, noi come popolo.

Intervengono Francesco Cordova Presidente Anteas Reggio Calabria, Arcangelo Carbone Segretario FNP CISL di Reggio Calabria, Romolo Piscioneri Segretario UST CISL di Reggio Calabria, Graziella Catozza Project Manager Anteas e Cataldo Nigro Presidente Anteas Calabria.

