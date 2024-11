Reggio Calabria: incidente allo svincolo di Via Cardinale Portanova

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente allo svincolo di Via Cardinale Portanova in direzione nord. Il sinistro è stato autonomo e per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118 in via precauzionale

