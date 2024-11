Reggio Calabria, incidente stradale sul Lungomare: 91enne accusa grave malore al volante, investe e si accascia sull’asfalto | DETTAGLI

StrettoWeb

Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta sul lungomare Falcomatà pressi della villa comunale dove era stato segnalato un incidente stradale. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che un 91enne del lungo alla guida del proprio veicolo aveva avuto un grave malore (probabilmente un ictus) perdendo il controllo dell’auto ed andando a collidere con altro veicolo in sosta.

Il malcapitato, dopo l’impatto, aveva appena fatto in tempo a scendere dal mezzo condotto prima di accasciarsi al suolo. Soccorso dal 118 è stato trasportato al Gom dove versa in condizioni molto critiche. La Polizia Locale ha avviato tutti gli accertamenti per la compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro.

