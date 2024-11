Reggio Calabria, il clochard di piazza Duomo allontanato dai negozianti vive da mesi su una panchina | FOTO

StrettoWeb

Il problema dei clochard a Reggio Calabria si sta diffondendo a macchia d’olio prendendo una piega simile a quella delle grandi città dove i senzatetto sono tantissimi e si trovano ovunque, dal centro alle periferie. Dopo il caso del clochard che si è allestito una vera suite all’interno di una fermata degli autobus sul Lungomare, c’è il caso di un altro senzatetto che prima era sotto i portici del Duomo e successivamente – dopo che è stato allontanato dai negozianti – ha trovato alloggio su una panchina di Piazza Duomo da ormai più di 4 mesi.

Anche in questo caso la situazione è incresciosa e nessuno interviene. I servizi sociali del comune cosa fanno? Reggio Calabria è una medio-piccola città di provincia e i senza tetto sono pochi e andrebbero assistiti e aiutati preservando la città dal decoro e dal degrado. Non parliamo di centinaia di persone, ma di poche unità. Le autorità preposte cosa stanno facendo in merito?

