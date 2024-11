Reggio Calabria, il bilancio della stagione 2024 di Incontriamoci Sempre

StrettoWeb

Agli sgoccioli dell’anno 2024, già si può tracciare un bilancio della stagione dell’Associazione Incontriamoci Sempre, compresa l’ultima fase del mese di dicembre, dove sono previste tantissime iniziative legate al Santo Natale ed alle tradizioni. Superate le cento iniziative in quest’annata, uno score impressionante, un ritmo che non ha precedenti, probabilmente superiore alla già buone performance pre pandemica. Il piccolo Museo FS Pietro Germi della stazione FS di S Caterina è da tantissimi anni un punto di riferimento Culturale di Reggio e della Calabria, il sito dell’associazione e le pagine social riscuotono grande interesse a livello nazionale, tanti attestati da parte di connazionali residenti in Australia , Argentina e Canada, anche nel nord Europa si registrano tanti consensi per le molteplici attività.

Calabria d’Autore

Calabria D’Autore, il laboratorio delle danze popolari del Centro sud Italia, lo Stretto che Balla diretto da Agata Scopelliti e le attività sociali e di volontariato sono il fulcro del grande lavoro del direttivo di Incontriamoci Sempre, che grazie ai tanti soci ,amici ed alcuni meravigliosi imprenditori della splendida Calabria, si riesce a svolgere una miriade di iniziative con tanto tanto impegno e soprattutto animati da una grande passione ed amore per la crescita culturale del territorio.

Tantissimi i personaggi e le presenze che sono arrivati in riva allo Stretto, grazie al lavoro sapiente di un’associazione che anno dopo anno cresce , anche grazie a due importanti premi , che non sono occasionali, sono frutto della storia dell’associazione, ci riferiamo al premio Simpatia della Calabria, che rappresenta la cultura e la storia delle Fs che ha le radici di incontriamoci sempre: l’orologio Perseo delle FS del 900 è la testimonianza. L’altro sigillo è il Premio internazionale di poesia Ettore Pensabene che in quattordici anni ha riempito gli scaffali dei ricordi dell’associazione con oltre cinquemila poesie.

Premio Simpatia

Nei diciotto anni del Premio Simpatia della Calabria, con personaggi internazionali, elenco vastissimo, con la magnifica Rettrice dell’università di Messina Giovanna Spatari insignita nel 2024 , si registra il trittico dei Saperi con il Magnifico Rettore dell’università Mediterranea Prof Giuseppe Zimbalatti insignito nel 2022 e la magnifica Rettrice dell’università della Sapienza Prof Antonella Polimeni nel 2023 , chissà per il 2025 ?

Il direttivo dell’associazione Incontriamoci sempre Strati, Mauro, Cotrupi, Allegra e Russo, ribadisce che “nel 2025 sarà ancora maggiore l’impegno e la passione per contribuire alla crescita culturale dell’associazione e del territorio”.

