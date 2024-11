Reggio Calabria, gruppo RED esalta i 950 mila euro del Comune per la strada di Cataforio: “così riportiamo le periferie al centro”

StrettoWeb

“Proseguono senza sosta gli interventi di rifacimento delle strade cittadine ed in ultimo con un finanziamento che ammonta a 950.000 euro la messa sicurezza della strada di Cataforio dotata di segnaletica orizzontale e impianto di illuminazione” – queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

“L’amministrazione Falcomatà anche grazie al nostro impulso ed apporto ritiene prioritario e necessario intervenire sulla viabilità cittadina collegando le periferie al centro e prospettando un piano di interventi organici e completi che rimettano nei canoni della normalità arterie stradali ancora ad oggi in condizioni precarie dichiarano gli esponenti di R.E.D”.

“Nel mentre sotto-segretario di stato e deputato europeo plaudono per un giusto e buon finanziamento di oltre 42 mila euro stato assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria dal Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’iniziativa Scuole Sicure per l’anno scolastico 2024/2025, noi siamo a lavoro per sbloccare tutti i cantieri e rendere tangibili e concreti i milioni di euro per i quali Reggio Calabria è beneficiaria e per cui rilanciamo con forza la politica del fare contrapposta alla politica del dire” – concludono i Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

