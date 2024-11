Reggio Calabria, grave incidente allo svincolo delle Bretelle: auto in testacoda, ambulanza sul posto | LIVE

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla tangenziale a Reggio Calabria. Il sinistro è stato proprio allo svincolo delle Bretelle e al momento il traffico è completamente bloccato con code lunghissime dal centro verso la tangenziale. L’incidente è stato in direzione Nord,un’auto ha fatto testacoda, come si evince nelle foto a corredo dell’articolo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto la Polizia Stradale e i soccorritori del 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.