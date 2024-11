Reggio Calabria, grande successo per il primo “Zelig Open Mic” in Calabria

StrettoWeb

Venerdì 15 novembre, su iniziativa di Santo Palumbo e con il supporto organizzativo dell’associazione Calabria dietro le quinte, il Cartoline Club di Reggio Calabria ha ospitato per la prima volta nella storia un “Zelig Open Mic”, segnando una svolta per la comicità calabrese. La serata, sotto la direzione artistica di Giancarlo Bozzo, storico direttore di Zelig, ha visto esibirsi otto comici emergenti provenienti da due regioni, in una competizione all’ultima risata per conquistare l’accesso alla finale del 24 gennaio 2025, sempre al Cartoline Club.

L’evento ha registrato un clamoroso sold-out, con il pubblico che ha riempito ogni ordine di posto, creando un’atmosfera calda e partecipativa. A fare da collante tra i talenti in gara è stato il reggino Santo Palumbo, brillante comico e presentatore, che ha saputo gestire la serata con la sua inconfondibile verve istrionica. Palumbo non solo ha accompagnato i comici sul palco, ma ha anche regalato momenti di puro divertimento con i suoi pezzi esilaranti, chiudendo la serata tra gli applausi scroscianti del pubblico.

Numerosi gli attestati di stima per un’iniziativa che punta a valorizzare la comicità del Sud Italia e a offrire una vetrina prestigiosa a giovani talenti.

Oltre a Calabria dietro le quinte, Cartoline Club e Zelig, importante il supporto di Pasquale Richichi.

A passare il turno sono stati i Falsi d’Autore di Siracusa e il loro TG satirico, Denny Napoli da Messina con un monologo attualissimo, il politico Presidente Fortunello e il giovanissimo Rosario Scollica, entrambi di Reggio.

Il prossimo “Zelig Open Mic” è fissato per venerdì 13 dicembre 2024, sempre al Cartoline Club di Reggio Calabria. Le iscrizioni sono ancora aperte: chiunque abbia un pezzo comico da proporre può partecipare.

Un’occasione imperdibile per scoprire e sostenere la nuova comicità emergente, in una Calabria che si conferma sempre più protagonista sul panorama nazionale dello spettacolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.