Reggio Calabria, al GOM corso di formazione volontari ABIO

“ABIO Reggio Calabria – Associazione per il bambino in ospedale – invita all’incontro Informativo che si terrà il 2 dicembre 2024 alle ore 16.00 presso l’Aula spinelli del GOM per la presentazione del nuovo corso di Formazione Base per aspiranti volontari ABIO.

Un’occasione imperdibile per scoprire come si diventa volontario ABIO al fianco dei bambini e dei ragazzi in ospedale,

Abbiamo bisogno di persone che scelgono di essere insieme a noi per portare ovunque il sorriso dei volontari ABIO e con loro il gioco e i colori per tutti i bambini, gli adolescenti, le famiglie in reparto”, è quanto afferma l’Associazione ABIO in un comunicato stampa.

“Il volontario ABIO non è un volontario del tempo libero, bensì una persona consapevole che il proprio impegno, unito a quello altrui, costituisce un valore sociale. E’ una persona disponibile, che decide di mettersi in gioco, e che dedica il proprio impegno e tempo a sostegno della nostra mission e della vita dell’Associazione.

Compito del volontario ABIO è quello di realizzare una buona accoglienza nei confronti del bambino ricoverato e sostenere le famiglie durante la permanenza in Ospedale, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure che operano in Ospedale.

L’ospedalizzazione del bambino soprattutto se molto piccolo è un’esperienza altamente traumatica.

ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie. Da oltre 45 anni si prende cura dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, accogliendoli fin da quando entrano in ospedale con un piccolo esercito di persone appassionate.

ABIO Reggio Calabria è presente nell’ospedale della nostra città dal 2012 e regala amore e sorrisi ai piccoli pazienti.

Il Corso di Formazione per aspiranti volontari Abio, rivolto a tutti coloro interessati a diventare volontari nel reparto di pediatria del GOM sarà un corso formativo di gruppo con momenti di confronto e conoscenza, temi da approfondire ed emozioni da condividere“, si legge ancora nella nota stampa ABIO.

“Quello del volontario al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie è un ruolo delicato. Per questo per diventare volontari ABIO è necessario seguire un corso di formazione: solo così è possibile garantire un servizio di volontariato realmente efficace e idoneo all’ambiente in cui viene svolto. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia.

Il Corso sarà avviato da un Incontro Informativo, durante il quale si spiegano la struttura, le attività dell’Associazione e i requisiti del volontario ABIO. Questo incontro fondamentale per dar modo alla persona di conoscere le regole del volontariato ABIO e di riflettere sull’opportunità o meno di seguire il Corso di Formazione, è anche obbligatorio per poter accedere alle successive date del corso.

Per candidarsi al XII Corso di Formazione ABIO è richiesta un’età minima di 18 anni e massima di 69 ed è indispensabile iscriversi via email all’indirizzo di posta elettronica abiorc@live.it

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso.

Il Corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti uguale a 30.

Per Informazioni: 3278437087“, si legge in conclusione nella nota stampa ABIO.

