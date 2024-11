Reggio Calabria, il programma degli appuntamenti del Natale di Villa San Giuseppe

StrettoWeb

“Quest’anno, a cura dell’Associazione “AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE”, verrà installato nella Piazza del Paese l’albero di Natale e saranno i nostri bambini protagonisti dell’accensione“, lo afferma Emanuela Richichi Vice Presidente dell’Associazione e anima dell’iniziativa natalizia nel borgo di Villa San Giuseppe.

“Per circa un mese, fino al giorno dell’Epifania, le luminarie artistiche renderanno ancora più suggestivo il nostro piccolo borgo. Abbiamo invitato tutte le nostre famiglie di addobbare i balconi con luminarie al fine di creare luce ed allegria. In più in ogni quartiere del Paese saranno visibili dei presepi che saranno realizzate dai nostri compaesani, proiettando Villa San Giuseppe in un vero clima natalizio – aggiunge Emanuela Richichi – Sono settimane che con tutta la squadra delle nostre donne stiamo lavorando nell’organizzazione del Natale: a loro un grande grazie per l’impegno e la passione che stanno mettendo per far si che il nostro Paese viva un Natale di aggregazione e serenità”.

Anche quest’anno verrà riproposto il presepe vivente nel quartiere Belfatto, nei pomeriggi del 29 Dicembre 2024 e 5 Gennaio 2025. Un bellissimo evento in una location perfetta organizzato dalla Comunità di Villa San Giuseppe e che vedrà, in particolare, l’impegno dei tanti giovani del piccolo paesino della Vallata del Gallico.

Il programma

Domenica 8 Dicembre 2024: a partire dalle ore 15 spettacolo con i GIGANTI DI TAURIANOVA lungo le strade del borgo, fino a Pettogallico.

Ore 17 il momento clou: in Piazza Umberto I° a Villa San Giuseppe, si procederà all’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie Ci sarà spazio anche per una “crispellata” a cura degli AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE.

Venerdì 20 Dicembre alle ore 15 apertura del VILLAGGIO DI BABBO NATALE che accoglierà tutti i bambini nella sua casetta in Piazza Umberto I°

Domenica 29 Dicembre 2024 e Domenica 5 Gennaio 2025 sarà attivo il Presepe Vivente.

