Reggio Calabria, giovane poliziotto morto improvvisamente: il cordoglio delle Istituzioni per Marco De Angelis

“Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale di Gioia Tauro si associano al dolore del dirigente e del personale della Polizia di Stato di Gioia Tauro per la tragica e prematura scomparsa del giovane agente Marco De Angelis. La tragedia che ha investito il commissariato di polizia di Gioia Tauro è condivisa con sentimenti di vicinanza e di affetto da parte dell’intera comunità Gioiese che si associa in preghiera al dolore della famiglia e dei colleghi”. Lo afferma in una nota sulla pagina facebook il Comune di Gioia Tauro.

