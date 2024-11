Reggio Calabria: a Gallina “strage di gatti e rischio incolumità dei residenti”: chiesti interventi urgenti

StrettoWeb

“Il Nuovo Fronte Politico, ha ufficialmente inoltrato una richiesta al Sindaco e al Comando di Polizia Municipale per l’installazione di dissuasori della velocità e dossi lungo la via Carlo Alberto, nella frazione di Gallina. La strada, purtroppo, è nota per essere teatro di pericolosi episodi di eccesso di velocità che mettono a rischio quotidianamente la sicurezza di pedoni, residenti e utenti, che giornalmente si recano all’ufficio postale situato nella zona. A essere particolarmente vulnerabili sono gli anziani e i bambini, che frequentano questa via senza adeguate misure di protezione”.

“Ogni giorno in via Carlo Alberto si rischiano tragedie,” afferma Antonino Marcianó, medico veterinario e portavoce del Nuovo Fronte Politico. “È inaccettabile che decine di gatti siano vittime di questo pericoloso comportamento automobilistico e che giornalmente bambini e anziani debbano ringraziare la sorte per non aver fatto la stessa fine degli sfortunati animali.”

“La richiesta al Sindaco comprende dunque un approccio concreto tramite strumenti idonei, al fine di apportare una soluzione efficace per garantire la sicurezza di tutti. Come movimento politico, siamo convinti che la sicurezza dei cittadini debba essere una priorità per l’amministrazione comunale. Come già fatto più volte, chiediamo interventi immediati, perché la prevenzione non può più aspettare.IL NUOVO FRONTE POLITICO invita tutti i cittadini a unirsi alla causa per sensibilizzare ulteriormente le istituzioni su questa problematica, evidenziando come la sicurezza stradale sia un diritto di tutti”.

