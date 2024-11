Reggio Calabria, follia in tangenziale: taglio dell’erba in pieno giorno, auto in transito verso lo svincolo accanto gli operai | FOTO LIVE

StrettoWeb

Incredibile follia a Reggio Calabria. Da qualche giorno sulla tangenziale si stanno effettuando lavori di pulizia dalle erbacce ai bordi delle carreggiate. Già nei giorni scorsi questo aveva creato caos e disagi alla viabilità in direzione sud, questa mattina è toccato alla carreggiata nord. Come vediamo nelle immagini a corredo dell’articolo, che non rendono però l’idea pienamente, questo lavoro di pulizia crea il caos sulla tangenziale.

Gli addetti stanno effettuando lavori di pulizia con strumenti che rischiano di arrecare danni alle auto se malauguratamente dovesse saltare una pietrolina sul parabrezza degli automobilisti e come se non bastasse questo lavoro rallenta in maniera incredibile la viabilità. I lavori di pulizia stanno interessando la carreggiata nord appunto all’altezza dello svincolo di Via Cardinale Portanova con code lunghissime e difficoltà anche a chi deve uscire allo svincolo, costretto a fare la gincana tra erbacce che volano ed operai in mezzo alla strada. Inoltre, per uscire allo svincolo, gli automobilisti sfiorano gli operai mettendo a serio rischio la loro incolumità, transitando con le auto proprio accanto a dove viene tagliata l’erba.

Gli automobilisti quindi si chiedono “perchè non effettuare questi lavori, che sono assolutamente indispensabili, in giornate tranquille come per esempio la domenica, o di notte con appositi fari come avviene ovunque nel resto del mondo, anche per tutelare la sicurezza degli addetti che si trovano a lavorare in situazioni di pericolo?”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.