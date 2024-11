Reggio Calabria, Federazione Italiana Teatro Amatori: rinnovo del Comitato Provinciale

StrettoWeb

Si è svolta lunedì 4 novembre, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’assemblea per il rinnovo del comitato provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA). L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle compagnie teatrali della provincia reggina, unite dall’obiettivo comune di promuovere e sostenere il teatro popolare e vernacolare, patrimonio culturale della nostra regione.

La cerimonia si è aperta con il saluto del Vicesindaco della Città Metropolitana, dottor Carmelo Versace, che ha sottolineato l’importanza del teatro vernacolare come elemento vitale della cultura popolare, in grado di conservare e tramandare le tradizioni locali. Ha ricordato anche come le istituzioni siano impegnate a sostenere queste espressioni culturali, essenziali per la valorizzazione del territorio.

All’assemblea erano presenti rappresentanti autorevoli della federazione, sia a livello regionale che nazionale: Giuseppe Cannatà e Francesco Rizzo per il comitato regionale, e Giuseppe Minniti in rappresentanza del comitato nazionale, quest’ultimo figura di spicco e motore della FITA in Calabria. Gli interventi da parte dei rappresentanti delle compagnie hanno messo in luce le necessità e le sfide che ciascuna realtà teatrale si trova ad affrontare, rafforzando il senso di solidarietà e condivisione tra le compagnie e il comitato. Dopo i vari interventi, si è proceduto con l’elezione del nuovo consiglio direttivo provinciale, votato all’unanimità. Michele Carilli è stato nominato Presidente, affiancato da Giuseppe D’Agostino, che ricoprirà il ruolo di Segretario, e Giuseppe Lombardo, nel ruolo di Tesoriere.

Nel suo discorso di chiusura, il nuovo Presidente ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha ribadito l’impegno del consiglio nel rispondere alle esigenze delle compagnie associate. Ha garantito inoltre un rinnovato impegno nel promuovere iniziative che possano accrescere la visibilità e l’importanza del teatro come ad esempio l’idea di organizzare una rassegna provinciale dedicata alle compagnie locali, in cui ogni gruppo teatrale possa portare in scena opere che rispecchiano la storia, il dialetto e la tradizione della propria comunità. Tale iniziativa, oltre a offrire visibilità alle compagnie, rappresenterebbe un’occasione per il pubblico di riscoprire il proprio patrimonio culturale attraverso il linguaggio diretto e coinvolgente del teatro popolare.

Con rinnovato slancio e con un progetto che mette al centro le persone e la cultura, il comitato provinciale FITA di Reggio Calabria si prepara quindi a guidare il teatro amatoriale verso nuove sfide, nella speranza di continuare a rappresentare una risorsa preziosa per il territorio e un legame autentico con le tradizioni che lo rendono unico.

L’assemblea si è conclusa in un clima di entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo condiviso di creare nuove opportunità di crescita per le compagnie e per il teatro locale. Il nuovo comitato provinciale ha già chiara la propria linea di azione, pronta a sensibilizzare le nuove generazioni e far sì che il teatro vernacolare non solo sopravviva, ma continui a prosperare come testimonianza viva della cultura reggina.

