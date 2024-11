Reggio Calabria, Falcomatà nell’Ufficio di Presidenza di Anci: esulta anche Gianni Latella

StrettoWeb

Il consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo Giovanni Latella ha commentato positivamente l’elezione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, all’ufficio di presidenza nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con la delega ai Servizi pubblici locali. Latella ha definito la sua elezione “un riconoscimento del lavoro politico e amministrativo svolto dal sindaco a favore della città e della Calabria“, evidenziando la crescente rilevanza di Reggio Calabria nel panorama nazionale.

Il consigliere ha sottolineato che la presenza del sindaco Falcomatà ai vertici di Anci testimonia “la centralità della città, che ha acquisito importanza a livello politico nazionale grazie agli sforzi fatti in questi anni». Latella ha anche messo in evidenza il ruolo fondamentale dei Comuni nel sistema democratico italiano, in quanto rappresentano il primo punto di riferimento per i cittadini, specialmente dopo la riforma elettorale che ha reso i sindaci direttamente eletti”.

“Il compito affidato a Falcomatà – ha aggiunto Latella – riguarda la gestione dei servizi pubblici locali, essenziali per il benessere della popolazione e delle imprese, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Il consigliere ha espresso, infine, l’auspicio che questa elezione rappresenti un nuovo inizio per Falcomatà e per la città di Reggio Calabria, con l’obiettivo di continuare a perseguire un percorso di crescita e di sviluppo attraverso le iniziative programmate in questi anni.

