Reggio Calabria, Falcomatà al Tg2: “il Paese si adegui alla velocità dei sindaci, i fondi del Pnrr si confermino”

StrettoWeb

“Chiediamo che il Paese sia adegui alla velocità dei sindaci, questa è la richiesta che viene da assemblea Anci che ha eletto all’unanimità Gaetano Manfredi a nuovo presidente. Chiediamo che i fondi strutturali del Pnrr, che i sindaci spendono e spendono bene, si confermino di volta in volta. Sono convinto Raffaele Fitto darà una mano ai sindaci, al Paese. Non possiamo perdere mesi per un’autorizzazione, perché se l’Europa ci chiede velocità e i sindaci si adeguano a quella velocità, non possiamo permettere che le nostre città perdano tempo per la burocrazia, per autorizzazioni che non arrivano mai. In più occorre maggiore personale che deve essere anche adeguato a questo e lo sblocco delle risorse”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, neo componente dell’Ufficio di presidenza di Anci, con delega ai Servizi pubblici locali, oggi al Tg2 Italia Europa.

