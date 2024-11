“Reggio Calabria fa scuola”: Opera di Tresoldi sulla copertina dei libri di storia dell’arte delle scuole superiori

StrettoWeb

“Reggio Calabria fa scuola, nel vero senso della parola“. È quanto affermano i gruppi delle liste civiche, presenti a Palazzo San Giorgio, dopo la pubblicazione della nuova edizione del Manuale di Storia dell’Arte per la scuola, “Arte. Una storia naturale e civile“, edito da Einaudi – Mondadori Education, autori Salvatore Settis e Tomaso Montanari, che riporta in copertina la meravigliosa immagine di “Opera” di Edoardo Tresoldi, la scultura che svetta sul lungomare “Italo Falcomatà”.

E’ lo stesso sindaco Falcomatà a diffondere la notizia attraverso un post social. “È successo davvero – ha affermato – Reggio Calabria sulla copertina dei libri di Storia dell’Arte per la scuola superiore, grazie a “Opera” di Edoardo Tresoldi, una creazione straordinaria che porta l’immagine migliore della nostra città in Italia e nel mondo. E pensare che qualcuno, quando presentammo il progetto, ebbe perfino il coraggio di polemizzare. Oggi Opera è un orgoglio per l’intera comunità reggina. Sempre di più!”.

A fare da eco alla soddisfazione del sindaco Falcomatà, i consiglieri delle liste civiche. “Il sindaco e l’Amministrazione comunale – affermano – ci hanno visto lungo promuovendo la realizzazione di un’istallazione che esalta la storia e la bellezza del nostro paesaggio e che, adesso, sarà presente sui libri di testo di centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia che vedranno Reggio Calabria ogni volta che apriranno il loro zaino di scuola. Una scelta lungimirante, sotto il profilo della promozione culturale e del marketing territoriale, che unisce la bellezza dell’arte a quella dei luoghi. Una sintesi perfettamente espressa nel monumento del maestro Edoardo Tresoldi che è riuscito a racchiudere, nelle sue colonne, tutta la meraviglia di un popolo e di un luogo le cui radici affondano in una tradizione millenaria”.

“Reggio Calabria – continuano – la nostra splendida città, comparirà sulla prima pagina di un libro destinato alle scuole di tutto il Paese, un testo che peraltro passerà, di mano in mano, fra le generazioni future. È quanto di più bello si potesse immaginare, qualcosa di un’importanza talmente rilevante perché contribuisce a rilanciare l’immagine della città e del suo popolo in Italia e nel mondo”.

“Opera – continuano i gruppi civici – riesce a tramandare una realtà estremamente positiva del nostro territorio. Questo libro è, dunque, un’ulteriore conferma di una linea politica ed amministrativa che fa del bello e del buono il proprio elemento distintivo. Siamo davvero orgogliosi della scelta di “Einaudi-Mondadori education” che conferma la lungimiranza di chi ha deciso, riuscendoci, a modificare la narrazione della nostra comunità. Apprezzata dai cittadini e dai turisti, Opera di Tresoldi riesce ad imporsi anche in un segmento della società fino ad oggi difficile da persino da scrutare. Reggio Calabria, infatti, si impone, finalmente, nella didattica scolastica diventando elemento di studio e di ricerca”.

“Quanto accaduto – concludono – è la migliore risposta agli scettici ed ai criticoni. Oggi, Reggio Calabria, fa scuola entrando dalla porta principale. Probabilmente, il suono dalla campanella servirà a risvegliare dal torpore quanti si ostinano a parlar male della nostra città solo per partito preso o per incomprensibile autolesionismo”.

