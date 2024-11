Reggio Calabria, Stop alla Violenza di Genere: stanze rosa nei Pronto Soccorso | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, lunedì 25 novembre 2024, a partire dalle ore 10:30, presso il Salone Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria sito in via Diana numero 3, si è tenuto l’incontro-dibattito “STOP alla violenza di genere“. Un momento di sensibilizzazione importante contro qualsiasi forma di violenza, in particolar modo contro quella di genere, che ricade proprio nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Presenti gli alunni dell’istituto “Raffaele Piria” di Reggio Calabria che hanno assistito agli interventi di: Lucia Di Furia, Direttore Generale ASP di RC; Cav. Giuseppe Tripodi, Presidente “ProLoco Reggio Calabria”; Dott.ssa Lucia Anita Nucera, Assessore-Comune di Reggio Calabria; il Dott. Francesco Nasso, Direttore UOC-Medicina Interna Polistena; Dott.ssa Rosilita Veccia, Dirigente Psicologo ASP di RC; Dott.ssa Gabriella Vigoroso, Pedagogista Educatore socio-pedagogico; Dott. Vincenzo Petrolino, Presidente-Comunità Diaconato in Italia. Evento moderato dalla Dott.ssa Maria Grazia Carnà.

Le stanze rosa nei Pronto Soccorso

La dott.ssa Di Furia ha sottolineato l’importanza delle ‘stanze rosa’ nei Pronto Soccorso di Polistena e Locri: “non basta un giorno per occuparsi di una cosa così importante. Dobbiamo sensibilizzare le donne a domandare, a chiedere, a non aver paura. Per questo abbiamo già attivato all’ospedale di Polistena una stanza cosiddetta ‘rosa’ in cui le donne possono richiedere, quando vanno al Pronto Soccorso, di essere prese in carico in maniera anonima con tutte le garanzie necessarie e poi saremo noi a collegarci con le strutture territoriali per l’eventuale accoglienza. La stessa cosa si sta realizzando a Locri dove ci sono dei lavori in corso. Speriamo di poterlo fare anche nelle altre strutture“.

Rosilita Veccia: “serve abbattere barriere culturali”

La Dott.ssa Rosilita Veccia, Dirigente Psicologo ASP di RC, ha sottolineato l’importanza di superare le barriere culturali sull’argomento: “dobbiamo trovare un linguaggio che serva per l’abbattimento delle barriere culturali, religiose ed etniche. Abbiamo una società multietnica anche all’interno della scuola e dobbiamo esercitare delle mediazioni culturali anche per questi argomenti. La semplice visita ginecologica ai consultori, per persone che sono di diversa religione o etnia dalla nostra è problematica. Per quanto riguarda la violenza di genere, anche l’educazione a una sessualità sana deve essere incentrata al riconoscimento e all’abbattimento dei pregiudizi socio-culturali“.

Giuseppe Tripodi: “discutere con i ragazzi della violenza di genere”

Giuseppe Tripodi, presidente della Pro Loco Reggio Calabria, ha dichiarato: “come associazione turistica Pro Loco Reggio Calabria abbiamo voluto coinvolgere le scuole della città per far sì che nell’incontro di oggi, nel quale ci sono anche altre professionalità, si possa discutere con i ragazzi della violenza di genere“.

