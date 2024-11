Reggio Calabria: erbacce, immondizia, buche. Il degrado in Via Villini Svizzeri: la segnalazione | FOTO

StrettoWeb

Erbacce, immondizia e buche. In una parola: abbandono. Anzi, due parole: abbandono e degrado, grave degrado. Non in una zona nascosta, non in un rifugio oscuro ai più e malfamato, bensì in Via Villini Svizzeri diramazione Gulli, zona centrale di Reggio Calabria. La situazione è quella segnalata nelle foto a corredo dell’articolo.

La segnalazione è di un cittadino dell’area, che con una serie di immagini ha denunciato lo stato attuale dell’area: ci sono buste di immondizia abbandonate a bordo strada, sterpaglie che occupano tutto il marciapiede, vere e proprie voragini.

