Reggio Calabria, enorme perdita idrica in centro e rubinetti a secco nelle case

Reggio Calabria fa acqua da tutte le parti. La foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo è stata scattata in via Vittorio Veneto dove da lunedì è presente una grossa perdita idrica che allaga tutta la centralissima via. L’acqua, come si evince nella foto, ha creato una vera piscina all’aperto in via Veneto e il paradosso che scatena la rabbia dei residenti è che la sera alle 21 purtroppo i rubinetti rimangono a secco.

