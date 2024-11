Reggio Calabria, Don Giacomo Panizza a confronto con il volontariato

StrettoWeb

“Il dono e la città. Sul futuro del volontariato”, edito da Bibliotheka è l’ultimo lavoro di Don Giacomo Panizza, sacerdote, fondatore e presidente di Comunità Progetto Sud. Centoquarantacinque pagine che si aprono con la prefazione di Tiziano Vecchiato che mette insieme le parole chiave: «Dono, Polis, Diritti» e si chiudono con un racconto breve di Don Tonino Bello.

In mezzo l’approfondimento, in nove capitoli, nei quali don Giacomo Panizza, traccia la storia del volontariato attraverso il ruolo dei molti che hanno contribuito a far nascere e vivere il volontariato in Italia. Incontri di vita e impegno sociale, storie di diritti e riflessioni sul cambiamento dei tempi e su un welfare, troppo spesso, ancora oggi, affidato a uomini e donne che popolano le associazioni di volontariato.

Mercoledì 4 dicembre alle ore 17 nella sala del Tribunale Ecclesiastico di Reggio Calabria, l’incontro con Don Giacomo Panizza sarà un’occasione di confronto in città e per la città con il mondo del Terzo Settore, associazioni, cooperative sociali, Caritas Diocesana e Enti che riconoscono la loro mission nei principi che hanno ispirato la nascita del volontariato, ma anche un connubio di valore che coniuga l’arte e la bellezza che si ritrova anche tra le pagine de Il dono e la città al capitolo «Visto da Sud. Un patrimonio in movimento».

«Credo che si debba includere il volontariato tra i patrimoni fruttuosi della storia recente del Sud. – Scrive don Giacomo Panizza – Patrimoni decifrabili come quell’ insieme di beni materiali e immateriali, valori, ideali, azioni e organizzazioni dal basso che molti padri e madri del volontariato hanno lasciato in eredità alla società meridionale, affinché ne disponga al meglio. Insomma, le eredità si lasciano in dono, con gratuità e accortezza. Ma i patrimoni perdurano? Alcuni non si possono semplicemente conservare, ma occorre mantenerli in movimento. E il volontariato è uno di questi».

I saluti del pomeriggio reggino sono affidati a Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova; Lucia Lojacono, Direttrice Museo Diocesano di Reggio Calabria, Maria Angela Ambrogio, Direttrice Caritas Diocesana di Reggio Calabria; Pasquale Neri, Portavoce Forum Terzo Settore Calabria; Cristina Ciccone, Cooperativa Sociale Res Omnia; introduce e modera i saluti: Orsola Foti, Direttrice Biblioteca Diocesana di Reggio Calabria e dialoga con l’autore Maria Pia Tucci, giornalista e ufficio stampa di Comunità Progetto Sud.

A margine dell’incontro una visita guidata nelle sale del Museo Diocesano e disponibilità di don Giacomo Panizza per il firma copia.

