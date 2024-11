Reggio Calabria: domani sbarco di migranti in città

StrettoWeb

E’ previsto per domani mattina alle ore 8, uno sbarco di migranti presso il porto di Reggio Calabria. Dopo tantissimo tempo senza sbarchi, un nuovo episodio in città in riva allo Stretto dove tra 2014 e 2019 questi eventi erano diventati la routine quotidiana. Al momento non si sa ancora quanti saranno i migranti e da dove provengono i clandestini che sbarcheranno.

