Reggio Calabria, dissequestrata la nota focacceria Etto sul Corso Garibaldi | DETTAGLI

StrettoWeb

Il 30 ottobre 2024 la Polizia Locale di Reggio Calabria aveva sequestrato la nota focacceria Etto sita sul Corso Garibaldi. I sigilli erano stati apposti per inottemperanza ad un precedente obbligo di chiusura. Questa mattina la Polizia Locale ha provveduto a rimuovere i sigilli in quanto è stata constatata l’integrità degli stessi, quindi il rispetto dell’ordinanza da parte dei proprietari. E così, come previsto dall’ordinamento, il locale è stato riaperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.