Reggio Calabria, denunce per abusivi che occupano case in tutta la città e per 2 ubriachi che hanno provocato un incidente stradale | DETTAGLI

Continua senza sosta l’attività della Polizia locale di Reggio Calabria nell’ambito del servizi si tutela dei beni pubblici e della sicurezza della circolazione. Negli ultimi 3 giorni infatti sono state tre le persone deferite alla locale Procura della Repubblica dagli agenti di Viale Aldo Moro per occupazione abusiva aggravata di immobile pubblico.

A seguito di mirati servizi infatti sono stati individuati due immobili che erano stati depredati e occupati illegittimamente da tre cittadini privi del titolo autorizzativo. Le attività delle ultime 72 ore seguono quelle di alcuni giorni fa allorquando nel Rione Marconi la Polizia Locale di iniziativa aveva individuato due alloggi di proprietà del comune sfitti e parzialmente occupati da alcuni soggetti non aventi titolo. Dopo le formalità di rito gli alloggi sono strati sgomberati e riaffidati al legittimo proprietario, ossia l’ufficio ERP del comune al fine della legittima assegnazione agli aventi diritto.

Sempre nel medesimo solo operativo, nei giorni scorsi a seguito di un servizio svolto nell’ambito del piano nazionale e transnazionale focus ‘Ndrangheta, in località Arghillà, la Polizia Locale ha deferito 9 persone per occupazione aggravata di immobile, *sette dei quali sono stati tratti in arresto* per furto aggravato di energia elettrica in collaborazione con personale della Polizia di Stato previo intervento dei tecnici Enel.

Nella giornata di ieri infine, a seguito di specifiche attività anche di laboratorio, sono stati denunciati due soggetti per aver causato incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica. Uno dei due soggetti ha fatto registrare un tasso alcolemico di ben 5 vote superiore ai limiti di legge. I servizi sia in materia polizia stradale che di tutela del patrimonio continueranno anche nei giorni a seguire.

