Reggio Calabria, convegno “Minori non accompagnati” | INFO

StrettoWeb

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza indetta dalle Nazioni Unite. Tra i bambini e gli adolescenti oggi meno tutelati ci sono i piccoli migranti soli. Nel 2023 sono arrivati in Italia 23mila minori stranieri non accompagnati (MSNA), come si chiamano in gergo tecnico. Il triplo rispetto a dieci anni prima. Se all’inizio il fenomeno dei minori stranieri riguardava ragazzi maschi, prossimi alla maggiore età, oggi l’età dei ragazzini è sempre più bassa ed è in aumento la presenza di ragazze e bambine.

Tra questi tanti sono stati accolti nella Casa dell’Annunziata, a Reggio Calabria, una realtà unica nel suo genere, promossa dalla Papa Giovanni XXIII, la Comunità fondata da don Oreste Benzi di cui nel 2025 ricorre il centenario della nascita. In occasione del decimo anniversario dall’apertura della struttura, il prossimo 13-14 dicembre a Reggio Calabria si terrà il Convegno “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze”.

Sarà l’occasione per raccontare le storie di questi ragazzi e di approfondire il modello di intervento dell’Annunziata che, unendo un clima familiare ad una struttura professionalizzata, ha dimostrato di essere una risposta efficace al bisogno di protezione, accoglienza, integrazione ed promozione della vita indipendente dei minori migranti.

A questi momenti seguirà un dibattito sull’analisi e le proposte politiche sul fenomeno dei minori non accompagnati a cui parteciperanno un rappresentante del Governo italiano, Pasquale Tridico, europarlamentare, Roberto di Palma, procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, Oliviero Forti, di Caritas Italiana, Nilde Robotti, dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’asilo, Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire. L’incontro sarà moderato da Alessandra Ziniti, giornalista de La Repubblica. Al convegno è prevista la partecipazione delle scuole reggine ed il coinvolgimento degli studenti nel dibattito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.