Reggio Calabria, i consiglieri delle liste civiche di Falcomatà: “nomina nell’Anci riconoscimento di grande valore per il nostro Sindaco”

“Un riconoscimento di grande valore che assume particolare importanza nell’ottica del ruolo che i Comuni italiani rivestono per lo sviluppo del Paese e nella programmazione che tutte le città sono chiamate a seguire nei prossimi trent’anni“. Con queste parole in una nota stampa, i consiglieri delle liste civiche di maggioranza esprimono soddisfazione per la prestigiosa delega ai Servizi pubblici locali, assegnata al sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, nel nuovo Ufficio di Presidenza dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), del neopresidente Gaetano Manfredi.

“Significativo nella nomina è un altro fatto – hanno proseguito i consiglieri – il sindaco Falcomatà sarà l’unico rappresentante calabrese nella nuova squadra pronta a portare avanti il lavoro del gruppo per tutto il mandato. Un dato che premia il lavoro amministrativo e l’attività politica svolta in un territorio non semplice come era la città di Reggio Calabria all’insediamento della nostra amministrazione. Sappiamo bene l’importanza delle città, primo nucleo del sistema democratico e spina dorsale dell’architettura costituzionale italiana, primo avamposto istituzionale nel contatto quotidiano con la cittadinanza. Una nomina dunque che sicuramente premia lo sforzo determinante svolto nel corso dei due mandati come sindaco e che trova ulteriore conferma in Anci, massimo organismo rappresentativo dei Comuni italiani”.

“Falcomatà – hanno concluso i consiglieri delle civiche – ha già ricoperto l’incarico di responsabile per il Mezzogiorno e la Coesione. Adesso, con la nuova elezione nell’Ufficio di Presidenza ed il conferimento della nuova importante delega, siamo certi che saprà farsi portavoce delle istanze di tutti i territori, da nord a sud del paese, rafforzando il dialogo con gli altri sindaci, le Regioni, il Governo nazionale, l’Unione Europea e le altre istituzioni. Sappiamo che il suo impegno sarà indirizzato a un lavoro che garantisca un’erogazione uniforme e una qualità dei servizi pubblici locali in tutto il Paese, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione”.

