Reggio Calabria: concluso il Corso di Formazione interna sulle Cure Palliative all’Hospice

Il Presidente della Fondazione Via delle Stelle, dr Vincenzo Nociti, comunica con soddisfazione la conclusione di sei giornate di formazione interna sulle cure palliative dedicate al Personale dell’Equipe multidisciplinare dell’Hospice “Via delle stelle” di Reggio Calabria, impegnato a garantire le cure palliative specialistiche nei setting residenziale e domiciliare sul territorio reggino, che non hanno preso parte a precedenti analoghi corsi di formazione.

Il progetto di formazione continua interna, “I preziosi frutti del prendersi cura”, rientrante nel piano di formazione, approvato nell’ambito dell’avviso FAPI, avente come Ente attuatore la Ser.Int.A., è stato messo a punto dal gruppo di lavoro dedicato della Fondazione VdS, coordinato dalla Responsabile della Formazione, dssa Francesca Arvino, composto dalla Direzione Sanitaria (nella persona della dssa Anna Tiziano), dalla Direzione del Personale (nella persona della Responsabile dssa Alessia Curia e del Sig. Antonio Biasi), dal Coordinamento infermieristico (nelle persone di Iolanda Mercuri, Miriam Casuscelli, Rita Gatto). Per lo svolgimento dei sei moduli tematici multidisciplinari in cui si è articolato il corso, che hanno contemplato forme integrate di attività d’aula (lezioni frontali, simulate/esercitazioni individuali e di gruppo, analisi casi clinici, debriefing, question time), sono stati coinvolti in qualità di Relatori gli Operatori appartenenti all’Equipe, chiamati a mettere a disposizione dei colleghi le proprie conoscenze e l’expertise sviluppata nel corso degli anni: il Vice Direttore Sanitario dssa Anna Tiziano, la Responsabile del servizio di psicologia in CP dssa Francesca Arvino, la Responsabile dei coordinatori infermieristici dssa Iolanda Mercuri, la Coordinatrice infermieristica dssa Maria Casuscelli, le Segretarie Sig.re Antonella Visconte e Silvia Romeo, il massofisioterapista dr Giuseppe Durante, la Coordinatrice dei servizi alberghieri nonché Referente dei Volontari dssa Rita Gatto, la cuoca Sig.ra Rosella Russano, l’Ausiliaria Sig.ra Domenica Vero, gli Operatori Socio-Sanitari i Sigg Giovanni Crea, Giovanni Foti, Annalisa Nicolò, Rosanna Vacalebre, l’Archivista Sig.ra Rita Zaccuri, l’Assistente sociale Felicetta Zizza, l’Assistente spirituale Don Armando Turoni, il Volontario Sig. Nicola Saggese, il Medico palliativista dr Ermanno Aceto, l’Infermiere dr Antonio Iaconisi, l’Infermiera Vincenza Donato Iacopino.

Duplice la finalità del corso, accrescere le conoscenze e affinare le competenze di tutti gli Operatori dell’equipe impegnati nei diversi setting assistenziali di CP, nonché rappresentare un pungolo motivazionale nonchè in termini di aggiornamento continuo per gli Operatori/Relatori dell’equipe curante della Fondazione VdS.

Gli incontri, svoltisi nella sala polifunzionale dell’Hospice reggino hanno perseguito specifici obiettivi formativi, tra cui sensibilizzare i partecipanti sulla specificità e sulla complessità della presa in carico di Cure Palliative dei malati e delle loro famiglie, condividere le conoscenze di base in Cure Palliative per un appropriato riconoscimento dei bisogni e per una risposta assistenziale adeguata, definire il ruolo e le competenze dei diversi Operatori dell’Equipe nell’ambito delle Cure Palliative nonché fornire strumenti di valutazione e di lavoro indispensabili per un’adeguata gestione delle situazioni assistenziali e cliniche più complesse e delicate.

File rouge delle giornate formative – fortemente volute dal corpo dirigenziale della Fondazione VdS con l’intento ultimo di implementare l’offerta assistenziale sul territorio reggino – la centralità della dignità della persona malata e del suo nucleo familiare, unità sofferente, di cui l’equipe si fa carico al fine di garantirne la migliore qualità vita possibile, nei vari setting assistenziali.

Il dr Nociti, Presidente della Fondazione Via delle Stelle, e il corpo dirigenziale dell’Hospice reggino (direzione sanitaria, direzione amministrativa, direzione del personale e delle risorse umane), si dichiarano soddisfatti per la qualità delle relazioni che hanno animato il percorso nonché per la partecipazione proattiva di tutti i partecipanti allo stesso, la cui buona riuscita è stata possibile anche grazie il prezioso contributo dell’Autista Sig Francesco Catalano, degli Ausiliari Sigg Domenico De Lorenzo e Antonino Morabito, del Volontario Sig Nicola Saggese, per il supporto tecnico, e delle Tirocinanti psicologhe dssa Anna Rita Anastasi e Maria Rosaria Denisi, per il supporto organizzativo.

