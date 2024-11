Reggio Calabria, pubblico delle grandi occasioni per l’8ª commedia del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”

StrettoWeb

Pubblico delle grandi occasioni Sabato 16 novembre per l’ottava commedia del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” dedicato ai compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino. La manifestazione teatrale in vernacolo organizzata dalla sapiente ed esperta figura del direttore artistico e Presidente del Blu Sky cabaret Giuseppe De Gregorio, il quale ha voluto presenziare in prima fila ad ogni spettacolo per rendere ancor più importante il legame ed il lavoro professionale, morale e di natura artistica delle compagnie che si stanno avvicendando sul palco del Teatro San Bruno sapientemente ristrutturato ormai 5 anni fa dal padrone di casa Mons. Angelo Casile.

Un binomio vincente per la cultura Reggina quello tra Mons. Casile ed il professore ed artista reggino Giuseppe De Gregorio entrambi desiderosi di rendere omaggio ai grandi attori Mimmo Raffa ed Angela Costantino e di creare un luogo di ritrovo per la città di Reggio Calabria a tutti coloro i quali amano la cultura. Un unicum per una città che negli ultimi anni ha visto la distruzione di tutti i teatri di periferia, l’abbandono con susseguente degrado di strutture importanti e la trasformazione di altri teatri in attività commerciali che nulla hanno a che vedere con la vera cultura che solo il teatro può dare.

La serata è stata aperta dai due presentatori del Blu Sky cabaret, Caterina Borrello e Cosimo Placanica i quali sulle note di Titles di Vangelis hanno salutato il pubblico presente e dopo aver ringraziato la Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo per il concreto apporto che settimanalmente dà al teatro regalando 10 biglietti ai ragazzi delle scuole superiori hanno presentato la compagnia in scena. L’Associazione Culturale Grangia Pietro Pratticò già presente alla prima edizione Del premio del premio quest’anno ha messo in scena una bellissima commedia dal titolo “Chi si fa più spusari un figghiu”.

Le risate del pubblico hanno fatto da cornice ad serata veramente memorabile grazie alla sapiente cura di ogni dettaglio l’esibizione dei ragazzi dell’Associazione Culturale Grangia Pietro Pratticò è stata eccellente. La protagonista della vicenda è stata Gabriella Scorza che come una veterana del palcoscenico ha conquistato il pubblico a suon di battute e movenze tecniche specialmente nei duetti con Francesco Lia. Tutti gli attori hanno riscosso un gran successo tra il pubblico e tra i giudici ed il lungo applauso finale ne è testimone.

Nota di merito ad Angelo Latella, amico di vecchia data di Mimmo Raffa con il quale ha organizzato diverse rassegne fin dagli anni 90 Che ha interpretato in maniera superba il ruolo del nonno vero e proprio mattatore della serata. Blu Sky Cabaret “saluta ed un ringraziamento alla famiglia Raffa sempre presente in sala ed al padrone di casa Mons. Angelo Casile”.

Dopo il selfie di rito il pubblico è stato invitato ai prossimi spettacoli: Sabato 23 novembre alle ore 20.00 con la nona Compagnia in gara, la compagnia teatrale Angela Barbaro di Archi che porterà in scena “La lettera di mammà”–

Domenica 24 novembre alle ore 20.00 con la decima Compagnia in gara, l’Associazione Argos di Bagnara Calabra che si esibirà con “Pensione Belvedere”

“Vi aspettiamo numerosi prenotatevi al 3285383349. Si ringraziano tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: Don Demetrio Sergi – Quinta Essenza – Piccola Compagnia Teatro Pellaro – Palcoscenico 91 – La Brigata Del Sorriso – San Paolo Alla Rotonda – Larts – Grangia – Compagnia Teatrale Angela Barbaro -Associazione Argos – Extra Oram Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret”, affermano gli organizzatori.

