Reggio Calabria: dalla Città Metropolitana un corso per l’imprenditoria al femminile

StrettoWeb

Sono complessivamente 43 i partecipanti al corso di formazione sull’imprenditoria femminile, avviato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in ottemperanza all’approvazione del Piano degli obiettivi di performance 2024. L’iniziativa di Palazzo Alvaro, avvita dal settore 1 Affari generali, guidato dalla dirigente Alessandra Sarlo, è rivolta ai Comuni dell’area metropolitana, l’adesione è stata di 20 amministrazioni.

Si tratta di un percorso di formazione e di sensibilizzazione, realizzato anche con il supporto tecnico del settore Formazione professionale e con la Confcommercio. Il corso si svolgerà interamente online con una durata complessiva di 8 ore, a partire dal 13 novembre prossimo.

“L’obiettivo di questa iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Falcomatà – afferma il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio – è fornire gli strumenti necessari per sostenere attivamente la rete territoriale di tutte le cittadine che intendono intraprendere un percorso di lavoro autonomo e veicolare in modo capillare sul territorio le informazioni ricevute”. “Riteniamo che il percorso – conclude – rappresenti un’opportunità fondamentale per promuovere le pari opportunità e sensibilizzare le Amministrazioni locali sull’importanza del sostegno attivo all’imprenditoria femminile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.