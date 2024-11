A Reggio Calabria il Circo d’Acqua, metà dell’incasso sarà devoluto ad associazioni che si occupano di persone con disabilità

StrettoWeb

Fa tappa al Palasport di Reggio il Circo d’Acqua, lo show contemporaneo su pista acquatica che resterà fino al 17 novembre e che si distingue soprattutto perché si pone all’insegna della solidarietà. Nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” a palazzo San Giorgio la presentazione delle attività di beneficenza volute dall’Happy Circus senza animali di Fulvio Medini. L’obiettivo è portare un sorriso a chi è in difficoltà, per questo metà dell’incasso sarà devoluto a tre delle associazioni reggine che si occupano di persone con disabilità: Unitalsi, Agedi e Polisportiva Andromeda.

Alla presentazione dell’iniziativa è intervenuto il consigliere comunale delegato a Sport e Turismo Giovanni Latella che ha affermato: “Dobbiamo ringraziare il lavoro giornaliero delle associazioni per il loro sostegno fattivo. Come amministratori vediamo l’attività svolta con amore e passione. Grazie al Circo per questa iniziativa perché anche con uno spettacolo di divertimento si può dare una mano a chi è in difficoltà. Bisogna pubblicizzare questo tipo di attività al massimo e sostenerle. Come Amministrazione salutiamo positivamente queste iniziative, siamo sensibili nel sostenere queste attività per aiutare i più fragili“. Come evidenziato infine da Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità: “Un aiuto concreto ed economico a tre associazioni destinatarie, di grande sensibilità che portano avanti il loro lavoro con passione, dietro ci sono le famiglie e la società non può rimanere indifferente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.