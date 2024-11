Reggio Calabria, cinque incidenti stradali in poche ore nel cuore della città. Sfiorata la rissa al Castello | FOTO

StrettoWeb

Cinque incidenti stradali in un solo giorno a Reggio Calabria. E’ il triste bilancio dei sinistri sulle strade comunali nella giornata odierna. L’ultimo incidente, il più serio almeno per la rabbia delle persone coinvolte, s’è verificato nel tardo pomeriggio, poco prima le ore 19:00, nell’ultimo tratto di via Aschenez tra il Convitto e il Castello Aragonese. Un banale scontro tra due auto ha scatenato la rabbia delle persone coinvolte (tra cui un ferito) che se le sono dette di santa ragione ed è quasi scaturita una rissa. Sul posto sono dovute intervenire ben 4 pattuglie della Polizia Locale, con 8 agenti per riportare la calma e regolare il traffico che intanto si era intasato in tutto il centro storico (vedi foto a corredo dell’articolo)

Contemporaneamente, allo stesso orario, un altro incidente tra due veicoli interessava la zona di Ravagnese, dopo che nella mattinata odierna si erano verificati altri tre sinistri di cui uno autonomo, uno un tamponamento e un altro per il mancato rispetto di una precedenza ad un incrocio. Uno degli incidenti è stato in tangenziale, gli altri in centro. Conseguenze fortunatamente di lieve entità, con alcuni feriti ma senza criticità.

Statisticamente questo è il periodo più complicato per gli incidenti diurni, perchè il cambio di luce e le prime piogge aumentano il rischio di scarsa visibilità e imprecisioni al volante. Fortunatamente non si tratta di gravi incidenti. Le stesse statistiche chiariscono che infatti gli incidenti mortali sono quelli che si verificano d’estate, soprattutto ad agosto, di notte o all’alba, le cosiddette “stragi del sabato sera“, tristemente in aumento negli ultimi anni in base ai dati ISTAT. E di fronte a questo dramma c’è anche qualcuno che non condivide il nuovo codice della Strada…

