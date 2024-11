Reggio Calabria, chiuso bar abituale ritrovo di malviventi

StrettoWeb

I Carabinieri della Stazione di Melicucco hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza, ex art. 100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore della provincia di Reggio Calabria, con conseguente chiusura di un bar di quel comune. Il provvedimento, su proposta dei Militari dell’Arma, è stato motivato dai diversi controlli svolti dalle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, lo scorso anno e in quello corrente.

L’attività commerciale è risultata luogo di ritrovo di persone pregiudicate per diverse tipologie di reati, sia contro la persona e il patrimonio che inerenti alla normativa sugli stupefacenti nonchè associativi di tipo mafioso, costituendo un serio pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Alla luce di quanto rilevato, l’attività è stata sospesa per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, con conseguente chiusura del locale in tale periodo.

