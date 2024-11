Reggio Calabria: da Cesare arriva “Beddamatri”: nuovo gusto di gelato super speciale e in limited edition

StrettoWeb

Il noto chioschetto verde sul lungomare di Reggio Calabria, Cesare, continua a prendere per il palato i propri clienti con specialità di gusti di gelato sempre più particolari. L’ultima novità è una limited edition e si tratta di un gelato che va assolutamente provato. E’ un’esplosione di sapori senza precedenti.

Si tratta del nuovo gusto “Beddamatri” realizzato principalmente con una parte croccante e una parte cremosa che si unisce in un’armonia perfetta. Il gusto è realizzato con mandorle, pistacchi, nocciole e sesamo che si fondono insieme per dar vita a un gusto inimitabile e per finire come ciliegina sulla torta viene aggiunta una deliziosa variegatura di frutta secca pralinata al pistacchio.

