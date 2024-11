Reggio Calabria, cerimonia di avvio dei lavori di completamento del Palazzo di Giustizia | DATA

StrettoWeb

Finalmente c’è anche la data. Il prossimo 12 novembre ci sarà la cerimonia di avvio dei lavori di completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. Dopo anni di problemi e burocrazie varie finalmente si è arrivata alla conclusione dell’iter.

Il 9 ottobre scorso, l’assessore Romeo, comunicava: “consegnate le aree di cantiere per l’attuazione di lavorazioni specifiche e preliminari, quali la pulizia di tutte le aree di cantiere, il ripristino delle opere provvisionali di sicurezza. Dalla prossima settimana, nelle more della stipula del contratto, prevista per fine mese, come da accordi, la ditta inizierà a smaltire tutto il materiale non idoneo e creare le condizioni per avviare i lavori”.

