Reggio Calabria, centro invaso dalle perdite idriche: i guasti si sprecano e manca l’acqua nelle case

“E’ stata rinvenuta, questo pomeriggio, una nuova perdita di circa 10 l/s sulla condotta premente Calopinace che alimenta il serbatoio Trabocchetto. L’area è stata transennata e la riparazione avverrà domani mattina alle prime luci dell’alba. La decisione di procrastinare l’intervento è dovuta sia alla necessità di lavorare in sicurezza, mettendo lavoratori nelle condizioni di monitorare eventuali sottoservizi, sia di consentire il recupero del serbatoio dopo il fermo dell’impianto di ieri. Domani il servizio sarà garantito dall’accumulo delle notte e proseguirà fino alla programmata chiusura serale”. Questa è una nota di Sorical di oggi e fa riferimento a una nuova perdita idrica in centro a Reggio Calabria.

Sì, nuova, perché ieri si era verificata una prima (si fa per dire) perdita. Così scriveva ieri la società. “Una squadra della Sorical sta intervenendo per verificare il guasto all’acquedotto Calopinace che alimenta il serbatoio Trabocchetto, situato in testa sta alla rete distributiva del centro storico di Reggio. Nel caso in cui il guasto venga riparato in tempi celeri il servizio riprenderà fino alla chiusura programmata delle ore 21. In caso contrario l’erogazione riprenderà domani mattina”.

In due giorni, dunque, due perdite all’acquedotto Calopinace. E la gente, come si può notare anche da alcuni commenti, è stanca. Le perdite idriche si sprecano e, da questa estate, anche con frequenza in pieno centro. Tutto questo a causa di condotte obsolete e vecchissime, su cui mai – negli ultimi anni – si è provato ad intervenire. E l’acqua nelle case continua a mancare.

