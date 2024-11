Reggio Calabria, catechesi sull’Adorazione Eucaristica e l’Inabitazione della SS. Trinità | INFO

StrettoWeb

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, guidata da Don Giovanni Gattuso, ha inserito una speciale catechesi all’interno di un cammino comunitario di formazione umana e spirituale. L’incontro si terrà nella Chiesa Santa Maria della Neve martedì 26 novembre 2024, a partire dalle ore 18.30, con la Santa Messa, presieduta da Don Bruno Verduci, docente di Teologia Dogmatica presso l’Istituto Teologico del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” e parroco della Parrocchia di Santa Maria della Neve e San Giovanni in Sambatello Reggio Calabria.

Subito dopo la celebrazione eucaristica, alle 19.00, Don Bruno guiderà la catechesi sul tema: “Adorazione Eucaristica e Inabitazione della SS. Trinità”. Un’opportunità per riflettere sul mistero profondo della presenza di Dio nella vita del cristiano, attraverso la luce dell’Eucaristia e della relazione con la SS. Trinità.

Don Bruno Verduci, laureato in Lettere e assistente ecclesiastico dei laici missionari della Carità di Madre Teresa di Calcutta, offrirà una riflessione teologica e spirituale che aiuterà i partecipanti a vivere in modo più profondo l’Adorazione Eucaristica e a comprendere l’importanza dell’Inabitazione della Trinità nelle nostre vite.

L’incontro fa parte del cammino di formazione proposto dalla comunità di Prumo-Riparo-Cannavò, che desidera offrire ai fedeli un’occasione di crescita spirituale e di rafforzamento della fede. L’evento è aperto a tutta la comunità e a chiunque desideri partecipare.

Pensiero del Parroco, Don Giovanni Gattuso, sulla Catechesi

“In questo tempo di grazia – afferma don Gattuso – abbiamo scelto di intraprendere un cammino di formazione spirituale che ci aiuti a comprendere sempre più profondamente il nostro rapporto con Dio. La catechesi che avrà luogo martedì 26 novembre, guidata da Don Bruno Verduci, rappresenta un momento significativo di riflessione sulla bellezza e la profondità del mistero dell’Adorazione Eucaristica e della presenza della SS. Trinità in noi”.

“L’Eucaristia, come ci insegna la Chiesa – continua don Gattuso – non è solo un sacramento, ma una vera e propria relazione personale con Cristo. In essa, riconosciamo il Signore presente in corpo, sangue, anima e divinità, e attraverso l’adorazione, siamo chiamati a far spazio a Dio dentro di noi. La consapevolezza che la SS. Trinità abita nel nostro cuore è un dono immenso, che ci sprona a vivere ogni giorno con uno spirito di apertura e di amore verso Dio e verso gli altri”.

“La partecipazione a questo incontro – evidenzia don Gattuso – non è solo un’opportunità per approfondire la nostra fede, ma anche un invito a vivere l’esperienza dell’adorazione come momento di intimità con il Signore, che trasforma la nostra vita e ci rende testimoni del suo amore nel mondo. Sono certo che questo momento di formazione, che segue la celebrazione eucaristica delle 18.30, ci aiuterà a crescere spiritualmente come comunità, rafforzando il nostro cammino di fede e di vita cristiana”.

Infine il parroco, “invita tutti a partecipare con cuore aperto, affinché questo incontro non sia solo un momento di riflessione, ma un’esperienza di incontro vivo e trasformante con il Signore, che ci chiama ogni giorno a lasciarci abitare dalla sua presenza“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.