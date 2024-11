Reggio Calabria: Carducci-V. da Feltre e MArRC celebrano insieme la giornata internazionale delle persone con disabilità

StrettoWeb

L’Istituto Comprensivo Carducci-V. da Feltre, nella propria azione di apertura al territorio e promozione e diffusione della cultura, ha organizzato, in sinergia con il Museo Archeologico di Reggio Calabria, un seminario dal titolo: “Costruire l’universalità, esperienze a confronto di educazione alla pluralità”. L’evento si svolgerà presso la terrazza del Museo martedì 3 dicembre alle ore 16, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’incontro sui temi dell’accessibilità didattica, culturale e sociale sarà un’importante occasione di confronto e riflessione grazie all’autorevole presenza di importanti personalità e professionalità che quotidianamente, si impegnano a vario titolo, con il proprio lavoro, a favorire e supportare l’inclusione culturale e sociale delle persone con disabilità.

Al seminario, moderato dalla prof.ssa Caterina Calì, referente inclusione dell’I.C. Carducci- V. da Feltre, saranno presenti l’on. Giusi Princi, eurodeputata; il dott. Fabrizio Sudano direttore MArRC; la prof.ssa Sonia Barberi, dirigente scolastico I.C. Carducci-V.da Feltre; il dott. Ernesto Siclari garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria. Previsti gli interventi di Claudia Ventura, funzionario MArRC sul tema “La didattica museale per tutte e tutti”; Maria Cantone, Alessandra Trunfio, Gabriella Vigoroso, operatrici didattiche museali, su “esperienze di didattica universale al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”; Ilaria Donati, responsabile settore didattica Coopculture MArRC su “Formazione progettazione e diffusione dei progetti di didattica speciale”; Maria Sammarro, docente UNIRC, che relazionerà sul tema “Costruire ambienti di apprendimento inclusivi per studenti con BES: potenzialità e vincoli della didattica digitale”; Saveria Cusumano, presidente Comitato Pari Opportunità di Reggio Calabria, su “La L.112/2006 dopo di noi”; Valerio Bascià, neuropsichiatra infantile, su “I percorsi di autonomia delle persone con disabilità nella vita comunitaria”; Ketty De Gregorio, psicologa, sul tema “L’inclusione come azione proattiva, responsabilità sociale, spazio per il NOI e nuove prassi per il cambiamento verso l’autonomia”; Antonio Vigoroso, delegato territoriale Calabria Parent Project, su “La disabilità come risorsa”; Simone Chiovaro, socio Parent Project, sul tema “Oltre i limiti”; Maria Giuffrida, coordinatrice AIPD RC, su “Perché mai una persona con sindrome di Down dovrebbe lavorare?”e Giuseppe Laface, tecnico nazionale italiana paratriathlon, relatore sul tema “Lo sport come progetto di vita”.

