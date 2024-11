Reggio Calabria, al Carducci da Feltre al via la II edizione della “settimana della disabilità”

StrettoWeb

Lunedì 25 Novembre avrà avvio, presso l’Istituto Comprensivo Carducci-V. da Feltre di Reggio Calabria, la seconda edizione della “settimana della disabilità”. L’evento, promosso dall’Istituto in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 Dicembre, viene riproposto per il secondo anno consecutivo. Visto il successo e le importanti ricadute educativo-didattiche e relazionali dell’esperienza del precedente anno scolastico, si è scelto nuovamente di dedicare una intera settimana all’importantissimo tema della disabilità, per operare in un arco temporale più ampio rispetto alla singola giornata e per dare l’opportunità a tutti gli alunni dell’Istituto, oltre che attraverso attività interdisciplinari con i docenti, di vivere importantissime esperienze laboratoriali organizzate in collaborazione con associazioni e professionisti che operano a vario titolo sul territorio reggino nell’ambito della disabilità.

Le associazioni e i professionisti hanno accolto con grande entusiasmo l’invito dell’Istituto a partecipare, a titolo gratuito, condividendo l’idea della grande importanza che ha la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio per la sensibilizzazione su temi così importanti come la disabilità e l’inclusione sociale e apprezzando la grande sensibilità ed apertura dell’Istituto nel promuovere un evento unico nel suo genere.

Gli alunni avranno l’opportunità di incontrare medici specialisti, ascoltare testimonianze di vita riflettendo e ponendo domande, essere coinvolti in laboratori artistici, motori, riflessivi, teatrali, di archeologia, dance ability, ceramica, psicomotricità funzionale, Comunicazione Aumentativa Alternativa, musicoterapia, Braille, tutti rigorosamente organizzati con modalità altamente inclusive e partecipative.

