Reggio Calabria: a Cannavò arriva il Villaggio di Santa Claus, un Natale di magia e tradizione

Il 7 dicembre alle ore 15.30, presso il Cric San Nicola di Bari di Cannavò (Reggio Calabria), si terrà la preghiera di benedizione e il tradizionale taglio del nastro per l’inaugurazione del Villaggio di Santa Claus, con i suoi caratteristici mercatini di Natale e una serie di altre iniziative collaterali pensate per vivere la magia delle festività natalizie per piccoli e grandi.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre al Parroco Don Giovanni Gattuso, le autorità locali, tra cui il Vice Sindaco Dr. Paolo Brunetti, l’Assessore Dr. Carmelo Romeo, il Consigliere Metropolitano Dr. Filippo Quartuccio, il Consigliere Comunale Franco Barreca e il Comandante della Stazione Carabinieri di Cannavò, Maresciallo Capo Gabriele Vaccari.

Gli eventi, organizzati dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve e dall’Associazione Ape Reggina APS, si svolgeranno nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22 dicembre, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nel clima natalizio con attività per grandi e piccini.

Queste iniziative fanno parte di un ampio programma di eventi religiosi e culturali, finanziato dal Comune di Reggio Calabria, nell’ambito del programma POC_RCI.3.1.E – Contributi per la valorizzazione degli spazi pubblici periferici durante le festività natalizie.

Il Parroco Don Giovanni Gattuso esprime il suo entusiasmo per queste iniziative di aggregazione che rappresentano un’opportunità unica per la comunità di vivere insieme la gioia del Natale. “In un periodo in cui abbiamo bisogno di ritrovare il senso di comunità e di solidarietà, questo Villaggio di Santa Claus vuole essere un momento di incontro, di condivisione e di speranza. È un’occasione per adulti e bambini di riscoprire la bellezza della tradizione natalizia e di vivere la magia di questi giorni speciali in compagnia dei propri cari e vicini. Siamo felici di poter offrire uno spazio di festa e di fraternità, dove ogni sorriso è un dono e ogni incontro è un segno di pace”.

Il Parroco aggiunge: “Queste iniziative sono il frutto di una sinergia e collaborazione con diverse realtà del territorio. Grazie al supporto delle associazioni, delle istituzioni e di tutti coloro che hanno contribuito, siamo riusciti a realizzare eventi che uniscono fede, tradizione e divertimento. È un esempio di come insieme possiamo fare la differenza e offrire momenti significativi alla nostra comunità.”

Inoltre, il 6 dicembre, a partire dalle ore 16.00 presso il Cric San Nicola, ci saranno tanti giochi per bambini per trascorrere un pomeriggio di allegria e divertimento. Alle ore 18.30, presso la Chiesa di San Nicola di Bari, si terrà la Santa Messa Solenne in onore di San Nicola, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire, avrà luogo la rievocazione storica del miracolo di San Nicola, durante la quale il santo distribuirà i doni a tutti i bambini presenti. Un momento speciale che anticipa l’inizio delle festività e arricchisce ulteriormente l’atmosfera natalizia a Cannavò.

