Reggio Calabria, boom di furti di motorini nel centro storico

Negli ultimi giorni, nel centro storico di Reggio Calabria sono stati segnalati numerosi furti di motorini, in modo particolare di Piaggio Liberty 50, uno dei pezzi più iconici delle due ruote made in Italy. I furti si verificano ripetutamente negli orari serali e notturni. Le forze dell’ordine sono allertate per maggiori controlli, verifiche e indagini ma è opportuno che anche la cittadinanza sia informata e i propietari dei mezzi possano avere la consapevolezza per maggiori tutele.

