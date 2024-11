Reggio Calabria, “Benvenuto Natale”: il progetto di Corredino Sospeso | INFO

StrettoWeb

Sabato 23 e Domenica 24 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, Corredino Sospeso apre le porte della propria sede in Viale Amendola 1 D/E (RC), recentemente rinnovata, e di nuovi spazi associativi per essere ancora più vicini agli amici e ai sostenitori!

Le volontarie che quotidianamente si occupano di servire le centinaia di famiglie preparando corredini per bambini da appena nati fino a tre anni, con l’aiuto di molti partners, hanno costruito un programma ricco di tante attività:

laboratori per bambini, di lettura, di decori per l’albero e di costruzione di una casa con materiale da riciclo

incontri e laboratori per adulti sulla disostruzione, sulla cianotipia e su come decorare la tavola di natale

Per consultare il programma completo clicca qui: https://www.corredinosospeso.it/benvenuto-natale-laboratori-ed-eventi-23-e-24-novembre-2024/.

Sarà un momento unico dove sarà possibile vivere l’associazione come mai prima e vedere con i propri occhi dove tutto ha inizio: il luogo in cui vengono accolte le donazioni e che prendono nuova vita raggiungendo oltre 600 bambini, gli spazi in cui si organizzano le attività e si accolgono le famiglie.

Le volontarie ti aspettano per un fine settimana che anticipa il Natale, attraverso la linea solidale natalizia, artigianale e in edizione limitata, e per degustare insieme un buon panettone. Questo Natale trasforma dolci sogni in reali servizi per i bimbi del progetto Corredino Sospeso. Grazie ai regali solidali possiamo trasformare dolci sogni in:

progetti di formazione e sensibilizzazione

spazi per le attività

prodotti per l’igiene

attività di screening

laboratori

Perché è bello sognare. Ma lo è ancora di più poter realizzare ciò che si sogna. Vuoi aiutare a far crescere ancora di più il progetto Corredino Sospeso? Fai un salto nel catalogo e lasciati ispirare per un regalo buono due volte https://www.corredinosospeso.it/catalogo-regali-solidali-natale-2024/.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori invia un messaggio su WhatsApp al 327 321 45 62.

