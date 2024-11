Reggio Calabria, avvocato segnala irregolarità nelle delibere comunali sui photored ai semafori: “ho già presentato i ricorsi”

StrettoWeb

“E’ ormai noto che il Comune di Reggio Calabria abbia proceduto e stia procedendo in questo periodo alla notifica di innumerevoli verbali di violazione al Codice della Strada relativi all’attraversamento del semaforo con il rosso, i famosi ( o famigerati) photored. Verbali che comportano, oltre all’onere economico di circa 180/200 euro, anche la decurtazione di 6 punti sulla patente e la ulteriore sanzione accessoria della segnalazione della patente di guida”. E’ quanto afferma in una nota l’avvocato Carolina Musicò.

“In proposito ho depositato già da oltre un mese ricorsi al Giudice di Pace di Reggio Calabria rilevando che manca la delibera comunale che autorizza l’installazione delle apparecchiature atte a rilevare le predette infrazioni. In merito, dall’esame delle delibere comunali indicate nei verbali, ottenute attraverso mio accesso agli atti presso gli uffici competenti, evincevo con chiarezza che non regolamentano né giustificano in alcun modo l’istallazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura istallata”.

“In tal senso la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione n 21894/2024 stabilisce espressamente: “ E’ dunque ormai stabilito che, dopo le modifiche dell’art 201 CdS, gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni, che la contestazione possa essere differita e che per l’accertamento della sanzione non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale. La previsione della contestazione differita e dell’accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, costituisce comunque, e ancora, un’eccezione alla regola generale posta dall’art 200 CdS e, in generale, dall’art 14 L. n 689/81: in conseguenza, questa eccezione necessita, per operare, di una specifica regolamentazione. In senso diverso e contrario non rileva il comma 1 quater dell’art 201, come inserito dall’art 36 L 120/2010, laddove prevede che “fuori dai centri abitati” gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni di cui alla lett g bis dello stesso articolo ( tra cui proprio il passaggio con luce rossa ex art 146) possano essere “installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” ricorrendo specifiche e predeterminate caratteristiche di questi tratti”.

“La previsione della previa individuazione da parte del prefetto per le strade extraurbane non significa affatto, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, che nei centri urbani l’apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica sia sottratta alla regolamentazione degli enti proprietari, ma deve intendersi diretta ad individuare l’organo competente alla regolamentazione fuori dal centro abitato. Sul punto allora, deve ancora considerarsi che l’art 5 CdS prevede al comma 3, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”.

“Nell’art 7 sono previste le competenze del Sindaco e della Giunta: in quanto organo politico del Comune, quest’ultima, ai sensi dell’art 107 commi 1 e 2, nelle funzioni di organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto o del presidente della provincia o degli organi di decentramento. Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro abitato, a mezzo di delibera di Giunta, nell’esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano. In assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell’apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non fosse legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell’ente proprietario”. La contestazione dell’illecito è avvenuta nel caso di specie per come espressamente indicato nel verbale, con la rielaborazione, da parte di agenti, dei dati raccolti dall’apparecchio, il cui funzionamento non era perciò completamente automatico ma costituiva unicamente un ausilio per l’accertamento da parte dell’agente, con conseguente assenza di giustificazione della contestazione differita”.

“Anche con riferimento agli autovelox, in altro ricorso ho rilevato che la Corte di Cassazione con Sentenza n 36412/2021 ha stabilito che : “la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo ( o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell’installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto”. Nel caso di specie non è in alcun modo provata la legittimità del limite di velocità imposto, essendo assolutamente non specificato nel verbale il provvedimento che legittimerebbe il predetto limite. Al Comune di Reggio Calabria pertanto le dovute conseguenziali valutazioni”.

