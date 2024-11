Reggio Calabria, avviso dell’Archivio di Stato: “sospeso il servizio di ricerca sul fondo Stato Civile”

StrettoWeb

“Da oggi, 27 novembre 2024, al 16 dicembre 2024, sarà impossibile effettuare ricerche sul fondo Stato Civile. Il servizio sarà sospeso sia per corrispondenza che in presenza a causa dei lavori di montaggio del nuovo sistema di scaffalature compattabili. Il servizio è pertanto momentaneamente sospeso per l’impossibilità di movimentare e consultare i registri. Essendo i lavori necessari per fornire all’utenza un servizio più celere e sempre più efficiente siamo certi di trovare la vostra comprensione”.

E’ quanto informa in una nota l’Archivio di Stato di Reggio Calabria.

