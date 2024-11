Reggio Calabria, il 23 e 24 novembre arriva il Guerin Subbuteo | INFO

StrettoWeb

A Reggio Calabria arriva il Guerin Subbuteo! La Città sullo Stretto è pronta ad accogliere una due giorni dedicata al Guerin Subbuteo. Organizzato dal Subbuteo Club Reggio Calabria 1974 e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’evento vedrà giungere in città oltre cento atleti con i rispettivi team e famiglie da tutto il Sud Italia.

Un’idea nata dal presidente della Federazione Italiana Calcio da Tavolo, Piero Ielapi e dal presidente del Subbuteo Club Reggio Calabria, Nino Criserá ed abbracciata dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatá e dall’assessore Carmelo Romeo.

A Reggio Calabria si disputerà una delle tappe dei campionati del Guerin Subbuteo con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della pratica del Subbuteo che in tutto il mondo conta migliaia di giocatori. Allo stesso tempo, grazie alla collaborazione del Comune, si andrà ad ampliare l’offerta turistica e culturale della cittò reggina.

“In qualità di Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT), e come reggino, sono orgoglioso che la FISCT da me guidata abbia assegnato al Subbuteo Club Reggio Calabria l’organizzazione della 5ª tappa del prestigioso Guerin Subbuteo 2024, per la disciplina del Calcio da Tavolo”. Sono le parole del presidente Piero Ielapi.

Il Guerin Subbuteo, sin dalla sua nascita, ha rappresentato una delle competizioni più iconiche nel panorama sportivo nazionale, coinvolgendo generazioni di appassionati e garantendo una vetrina di eccellenza per la nostra disciplina. Originato dal leggendario supporto della storica rivista sportiva Guerin Sportivo, questo torneo è tornato a risplendere negli ultimi anni grazie al rinnovato interesse verso il Calcio da Tavolo e alla nuova intesa consolidata con il magazine diretto attualmente da Ivan Zazzaroni.

“Con l’assegnazione della 5ª tappa del Guerin Subbuteo, la città di Reggio Calabria avrà il prestigio di accogliere atleti provenienti da tutto il Paese, e non solo, offrendo una straordinaria opportunità per consolidare il ruolo del calcio in miniatura nel Sud Italia. L’evento rappresenterà un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della competizione, promuovendo i valori di sportività, amicizia e inclusione, che da sempre caratterizzano questo storico torneo. Sono sicuro l’evento sarà un grande successo, contribuendo a mantenere vivo il fascino di questa competizione che ha segnato la storia del Calcio da Tavolo in Italia.

Il Guerin Subbuteo è uno dei più importanti tornei a livello nazionale – prosegue il presidente Nino Criserá – per gli appassionati del Subbuteo e non solo, sarà un’occasione unica per vedere all’opera i migliori giocatori a livello nazionale. L’Associazione ACT Reggio 2004 è onorata di avere ricevuto l’incarico dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo ad organizzare un evento di tale portata. Sotto questo profilo, ci impegneremo al massimo affinché tutti i partecipanti all’evento possano esprimersi al meglio delle loro capacità tecniche.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Reggio Calabria e della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà e all’Assessore Carmelo Romeo che hanno accolto con grande entusiasmo questa iniziativa. Il Patrocinio concesso dal Comune e dalla Città metropolitana per il Guerin Subbuteo costituisce per l’ACT Reggio 2004 un importante riconoscimento per un’iniziativa ritenuta meritevole per la città e il suo territorio“.

