Reggio Calabria: arrestato 18enne che circolava in auto con una pistola pronta all’uso

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria ad Arghillà Nord per detenzione abusiva di armi. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto agli illeciti condotte quotidianamente dall’Arma per garantire sicurezza sul territorio. Durante un normale controllo, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo soggetti già noti alle forze dell’ordine. Il comportamento nervoso di uno degli occupanti ha insospettito i Carabinieri, spingendoli a effettuare una perquisizione. Addosso al 18enne è stata rinvenuta una pistola con relativo munizionamento, detenuta illegalmente e pronta all’uso. L’arma e le munizioni sono state sequestrate, mentre il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione è parte di una strategia di controlli mirati che i Carabinieri stanno portando avanti nell’area metropolitana di Reggio Calabria, con particolare attenzione ai quartieri più complessi come Arghillà. Il costante presidio del territorio, infatti, è un elemento cruciale per prevenire reati e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza dell’arma e verificare eventuali legami con altre attività illecite. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per il 18enne vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

