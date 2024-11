Reggio Calabria, ad Arghillà non è cambiato nulla: ennesimo incendio a carcasse d’auto | FOTO

StrettoWeb

Tante belle parole, un intervento sporadico di “parziale” pulizia mediaticamente pompato e siamo al punto di partenza. Ad Arghillà, quartiere a nord di Reggio Calabria, non è cambiato nulla. Continua il degrado indisturbato nell’assenza delle istituzioni. La dimostrazione è nell’ennesimo incendio di carcasse d’auto avvenuto oggi, come testimoniano le denunce dei residenti sui social.

Nei mesi scorsi, dopo le proteste del Comitato, c’era stato un intervento straordinario di rimozione di alcune carcasse di auto, ma non tutte. E chi pensava a un’immediata risoluzione, è stato costretto a ricredersi. Siamo al punto di partenza. E di recente il Comitato è tornato a far sentire la propria voce, anche facendo rete con gli altri Comitati della città. Come al solito l’Amministrazione fa finta di ascoltare, non raccogliendo appieno e a dovere l’istanza dei cittadini periferici dei territori, coloro che ne hanno più bisogno.

