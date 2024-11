Reggio Calabria, Antonio Foti nel direttivo dell’Istituto Nazionale Azzurro

StrettoWeb

L’Istituto Nazionale Azzurro è lieto di annunciare la nomina del Dott. Antonio Foti, stimato medico, come nuovo membro del Consiglio Direttivo. Questa decisione, presa dal fondatore e presidente Cav. Prof. Lorenzo Festicini, rappresenta un passo significativo per l’istituto, che punta a rafforzare la propria leadership e operatività nel settore umanitario. Il Dott. Foti, con una lunga carriera nel campo medico e una vasta esperienza professionale, apporterà un contributo fondamentale alle attività dell’Istituto. La sua competenza e la sua visione innovativa sono ritenute essenziali per affrontare le sfide future e migliorare ulteriormente i servizi offerti.

Il Cav. Festicini ha dichiarato: “siamo entusiasti di avere Antonio nel nostro Consiglio Direttivo. La sua esperienza nel settore medico arricchirà le nostre discussioni e ci guiderà verso traguardi sempre più ambiziosi per il benessere della comunità”. Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale Azzurro è composto da professionisti, e l’arrivo del Dott. Foti è visto come una grande opportunità.

