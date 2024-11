Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro la premiazione della 1ª edizione del “Premio Margherita”

StrettoWeb

Il 25 novembre 2024, alle ore 10.30, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria diventerà il cuore pulsante di una battaglia culturale e sociale. Qui, ospitata dal Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Margherita: Contro la Violenza di Genere – Ieri, Oggi e Domani.

Il concorso, voluto dal Centro Antiviolenza Margherita ODV e dalla sua Presidente, Tiziana Iaria, nasce dal desiderio di trasformare la lotta contro la violenza in un percorso che parta dal coinvolgimento delle comunità e, soprattutto, delle nuove generazioni. “Questo premio – ha dichiarato la Presidente – non è solo un riconoscimento, ma un messaggio forte e chiaro: non esiste progresso senza rispetto, non c’è futuro senza giustizia e libertà per tutti”.

L’iniziativa, che ha coinvolto scuole e cittadini della provincia di Reggio Calabria, rappresenta il primo passo di un lungo viaggio. Le opere in concorso – dipinti, poesie, racconti – danno voce a chi spesso resta in silenzio, trasformando dolore e oppressione in strumenti di rinascita. Con questo progetto, l’associazione vuole creare uno spazio di riflessione, incoraggiare la denuncia e promuovere una società che non tolleri più alcuna forma di sopruso.

“La violenza di genere non è un problema privato: è una ferita collettiva che richiede il coraggio di tutti”, prosegue Iaria. La cerimonia sarà non solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per riaffermare l’impegno comune nel costruire un futuro libero da ogni forma di discriminazione.

Un premio, quindi, che è solo l’inizio di un cammino. Un cammino fatto di consapevolezza, cultura e comunità, perché solo insieme si può rompere il silenzio e accendere la speranza. Reggio Calabria risponde con forza, con cuore, e con la determinazione di non restare a guardare.

